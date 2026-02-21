Haberler

Bursa'da yankesicinin el çabukluğu izleyenleri şoke etti

Bursa'da yankesicinin el çabukluğu izleyenleri şoke etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yankesicilik yöntemiyle 30 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde 38 saatlik çalışma sonrasında yakalandı. Olay anı saniyeler içinde gerçekleşirken, yankesici mahkemece tutuklandı.

Bursa'da bir yankesici, öylesine hızlı bir hırsızlık yaptı ki, güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler olay anını ancak defalarca izledikten sonra anlayabildi. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri'nin dikkatinden kaçmadı. 38 saatlik detaylı çalışma o şüpheliyi yakalattı. Kadın yankesici mahkemece tutuklandı

Olay, Osmangazi ilçesinde Tarihi Çarşı vea Hanlar Bölgesi'nde meydana geldi. Alışveriş için dışarı çıkan bir vatandaşın cebinde bulunan yaklaşık 30 bin TL değerindeki cep telefonu, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Ne olduğunu anlamayan mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

38 saatlik kamera incelendi

Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, tam 38 saatlik görüntüyü didik didik inceledi. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şüphelinin ustaca ve saniyeler içinde telefonu aldığı görüldü. Görüntüleri izleyenler, yankesicinin el çabukluğunu fark edebilmek için kaydı defalarca izlemek zorunda kaldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, benzer suçlardan kaydı bulunan G.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada çalınan cep telefonu ele geçirildi. Telefon sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetim ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu