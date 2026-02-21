Bursa'da yankesicinin el çabukluğu izleyenleri şoke etti

Bursa'da bir yankesici, öylesine hızlı bir hırsızlık yaptı ki, güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler olay anını ancak defalarca izledikten sonra anlayabildi. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri'nin dikkatinden kaçmadı. 38 saatlik detaylı çalışma o şüpheliyi yakalattı. Kadın yankesici mahkemece tutuklandı

Olay, Osmangazi ilçesinde Tarihi Çarşı vea Hanlar Bölgesi'nde meydana geldi. Alışveriş için dışarı çıkan bir vatandaşın cebinde bulunan yaklaşık 30 bin TL değerindeki cep telefonu, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Ne olduğunu anlamayan mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

38 saatlik kamera incelendi

Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, tam 38 saatlik görüntüyü didik didik inceledi. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şüphelinin ustaca ve saniyeler içinde telefonu aldığı görüldü. Görüntüleri izleyenler, yankesicinin el çabukluğunu fark edebilmek için kaydı defalarca izlemek zorunda kaldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, benzer suçlardan kaydı bulunan G.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada çalınan cep telefonu ele geçirildi. Telefon sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetim ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı