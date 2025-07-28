Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi

Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi
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Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi
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Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde çıkan orman yangınına karşı mücadele devam ederken, alevler tahliye edilen mahallelere yaklaştı. Yangının apartmanların yakınına kadar geldiği görüldü.

Bursa'da Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan ve dün yeniden alevlenen orman yangını, 3'üncü gününde de devam ediyor.

BURSA'DA ALEVLER İLERLİYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangının apartmanların dibine kadar geldiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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