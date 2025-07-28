Bursa'da Yangınla İlgili Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da Yangınla İlgili Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden yangın sebebiyle 5-6 köy boşaltılırken, yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli araç, İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

Harmancık'ta ormanda görülen 03 HK 184 plakalı şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken o araç ise emniyete getirildi. Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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