Bursa'da Yangından Kurtarılan Köpeklere İtfaiyeden İlk Müdahale

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, vatandaşlar tarafından kurtarılan köpeklere itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangın itfaiye, orman bölge ve vatandaşların yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, vatandaşlar tarafından 2 köpek kurtarıldı. Köpeklere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri tarafından su ile yapıldı. Yürek ısıtan anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA