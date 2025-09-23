Bursa'da Yangında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar, son yolculuklarına uğurlandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar (88), son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.
Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Yangında yaralanan ve hastanede tedavi gören anneanne Kifayet Acaroğlu'nun 2 yaşındaki torunu Emir Efe Çorapçı'nın tabutu başındaki feryadı yürekleri dağladı.
Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, Karacabey Uluabatlı Hasan Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası 2 No'lu Şehir Mezarlığında toprağa verildi. - BURSA