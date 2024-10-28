Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Yangın Faciası: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın Faciası: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ömer Ergene, yemek yaparken çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın sırasında alevleri söndürmeye çalıştığı sırada dumandan etkilenen Ergene, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ömer Ergene (66) iddiaya göre ocakta yemek yaparken yemek alev aldı. Alevleri söndürmeye çalışan ancak başaramayan Ergene, dışarıya kaçmaya çalışırken dumandan etkilenerek yere yığıldı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Ergene'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ergene İnegöl bursa Kaza

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.