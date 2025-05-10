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Bursa'da Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 63 yaşındaki Aysel Açar hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Mollarap, Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Hızla büyüyen alevleri söndürmeyen mahalle sakinleri 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

3 ay önce taşınmış

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi. Acı haberi alan kızı ise gözyaşları içinde apartmana koştu. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan kız, olay yerinden uzaklaştırıldı. Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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