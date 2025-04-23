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Bursa'da Yalnız Yaşayan 55 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da Yalnız Yaşayan 55 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ali Gençer, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları endişelenince durumu fark ettiler ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Yapılan incelemelerde Gençer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki Ali Gençer, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay, Orkent Konutları'nda meydana geldi. Yakınları, bir süredir haber alamadıkları Ali Gençer'in durumundan endişe duyarak sabah saatlerinde evine gitti. Kapının açılmaması üzerine içeri giren aile bireyleri, Gençer'i hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Ali Gençer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gençer'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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