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Bursa'da Yağışlı Hava Minibüsü Halk Otobüsüne Çarptı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde minibüs, yağışlı havanın etkisiyle duramayarak özel halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi.

Bursa'da minibüs, yağışlı havanın etkisiyle duramayarak özel halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 S 295 plakalı minibüs, yağışlı havanın da etkisiyle duramayarak özel halk otobüsüne yandan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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