Bursa'da Vinçte Çalışan İşçiye Arı Saldırısı

Bursa'da vinç üzerinde çalışan işçi, hiç beklemediği bir anda "arı saldırısına" uğradı. Yükseklerde işini yaparken bir anda etrafını saran arılardan kaçmaya çalışan işçinin panik anları, mesai arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vincin kulesi üzerinde çalışan bir işçi, ağaçlık alanda bulunan arıların saldırısına uğradı.. Ne olduğunu anlamadan etrafında vızıldayan arıları gören işçi, "hava savunmasına" geçti. O anlar iş arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, arkadaşı kahkahaya boğuldu. - BURSA