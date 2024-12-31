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Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı

Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen D.A. isimli şahıs, polisler tarafından takibe alındı. Eve gireceği sırada "dur" ikazı yapılan D.A., polislere ateş açtı. Kalçasından vurularak yakalanan D.A., hastaneye kaldırılırken, şahsın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polislerin üzerine ateş açtı. Şahıs, ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ÖNCE "DUR" İKAZINDA BULUNULDU

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 2. Kale Sokak üzerinde meydana geldi. D.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, D.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, şüpheli D.A.'ya eve gireceği sırada "dur" ikazında bulundu.

VURULARAK YAKALANDI

Karşısında ekipleri gören şüpheli, polislere ateş açarak kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışma sonucu D.A., kalçasından vurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli D.A., sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. D.A.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan şüphelinin 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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