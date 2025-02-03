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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Serbest Bırakıldı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda 500 grama yakın esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Y.B. gözaltına alındı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 500 grama yakın esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan Y.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Y.B.(61) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B.'nin Hamidiye Mahallesi Şirinevler Sitesinde kuş kümesi olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 430 gram hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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