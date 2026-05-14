Bursa'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce sentetik hap ele geçirildi

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 871 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler tarafından şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 871 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
