Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 526 Adet Captagon Ele Geçirildi

Güncelleme:
Gemlik ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 526 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde şüpheli şahıslara yönelik rutin olarak yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan O.A. ve O.H. isimli şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlara bilgi veren ekipler, şüpheli aracı Emniyet Müdürlüğünün bahçesine çektirdi. Adli makamlardan alınan izinlerin ardından araçta yapılan detaylı aramada 5 bin 526 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. O.A. ve O.H. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
