Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kiloya yakın esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar kapsamında F.Ç., S.Ş., Ö.A. ve C.K. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde adli arama gerçekleştirildi. Aramalarda 974,9 gram esrar, 161,5 gram Virginia türü uyuşturucu madde, 45 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 4 adet payp, 1,5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 170 adet şeffaf poşet, 50 Amerikan doları ve 400 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, 'muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı