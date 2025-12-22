Haberler

Bursa'da narkotik operasyonları: Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Bursa'da narkotik operasyonları: Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Farklı bölgelerde yapılan baskınlarda, uyuşturucu maddeler ve üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir ayda düzenlediği operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmadı, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde Narkotik ekiplerince yapılan aramada 355 gram kubar esrar, 1 kök skunk bitkisi, 2 adet iklimlendirme sistemi (birinin kurulu ve aktif olduğu), 2 adet hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu ile çok sayıda bitki yetiştirmede kullanılan tarımsal ürün ve ilaç ele geçirildi.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise 7 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu ile iklimlendirme sistemi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman bulundu.

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramada da 2 gram kokain, 17 adet sentetik ecza hapı, 300 gram kubar skunk, 1 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi ile iklimlendirme sistemi ve üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şok operasyonlarda toplamda 100 grama yakın metamfetamin, kokain, uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, özellikle iklimlendirme sistemi kullanılarak ev ve iş yerlerinde uyuşturucu üreten şahıslara yönelik operasyonların artarak devam edeceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
