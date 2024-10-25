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Bursa'da Uyuşturucu İddiaları Asılsız Çıktı

Bursa'da Uyuşturucu İddiaları Asılsız Çıktı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve bir okulun önünde uyuşturucu satıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Benzer iddiaların diğer büyük şehirlerde de yayıldığı vurgulandı.

Bursa'da bir okulun önünde uyuşturucu satıldığı yönünde sosyal medyada ve bazı paylaşım gruplarında dile getirilen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Benzer provokasyonun farklı şehirlerde özellikle büyükşehirlerde de devreye alındığını ifade eden Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, iddiaların ve paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu. Bursa'da tüm okullarda okul polisi, çocuk polisi ve narko polisin yanısıra toplum destekli polisler görev yapıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, bir sosyal mesajlaşma grubunda çocuklara sokaklarda ücretsiz olarak verilen şekerlerin içinde uyuşturucu madde verildiği iddiasıyla ilgili paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu. Farklı illerde benzer asılsız paylaşımların devreye alındığını belirten yetkililer, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ve satıcıları ile her zaman titiz bir şekilde mücadele ettiğini ifade ettiler. Yetkililer, Bursa sınırları içerisindeki okul önlerinde iddia edildiği gibi durumların yaşanmadığını ve yaşanmaması için de tüm önlemlerin alındığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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