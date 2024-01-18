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Bursa'da Ünlü Şarkıcı Esra Akman'ın Kardeşinin Düşme Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Bursa'da ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman'ın 10. kattan düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi olan Özlem Akman'ın 10. kattan düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken Akman'ın cenazesi dün gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

Olayla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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