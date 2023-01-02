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Bursa'da ünlü oyuncunun da aralarında bulunduğu 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da ünlü oyuncunun da aralarında bulunduğu 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi Akşam yemeğinde buluşan aile yedikleri mantardan zehirlendi Bursa'da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi.

Bursa'da ünlü oyuncunun da aralarında bulunduğu 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Akşam yemeğinde buluşan aile yedikleri mantardan zehirlendi

BURSA - Bursa'da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti. Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı. Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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