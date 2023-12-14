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Bursa'da Umurbey Mahallesi'nde İki Katlı Evde Yangın Çıktı

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Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Evde yaşayanlar yangın esnasında kendini dışarı atarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Umurbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Evde yaşayanlar yangın esnasında kendini dışarı atarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Umurbey Bursa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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