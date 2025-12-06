Haberler

İmdat freni boşalan öğrenci otobüsü manava daldı...

İmdat freni boşalan öğrenci otobüsü manava daldı...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir liseden öğrenci almak üzere okul önüne yanaşan tur otobüsünün imdat freni boşaldı. Park halindeki bir araca ve manava çarparak durabilen otobüste kimse bulunmazken, yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir liseden öğrenci almak için yanaşan tur otobüsü, imdat frenlerinin boşalması üzerine önce bir araca daha sonra da manava çarparak durabildi. Kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. Manavda çalışan bir kişi büyük şok yaşadı. Öğrencilerin araçta olmaması da muhtemel bir faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'ndeki Nuri Erbak Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri tura götürmek için okulun önüne yanaşan 16 ZP 119 plakalı otobüsün imdat freni boşaldı. İçinde kimse yokken harekete geçen otobüs önce park halindeki bir otomobile daha sonra da manava çarparak durabildi. Şans eseri olaylda yaralanan olmazken, manavda çalışan bir kişi şoka girdi. Polis ekipleri otobüs sürücüsü Adem E.'nin ifadesine başvurdu.

Manavda maddi hasar meydana gelirken, tur ise iptal edildi. Manav Vedat Sidal, otobüsün arka kapıdan öğrenci bindirirken imdat freninin boşaldığını ve kayıp park alindeki araca ve devamında aşağıdaki işyerine gelidğini belirterek, "O sırada bir çalışan vardı ve şoka girdi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.