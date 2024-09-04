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Fenalaşıp, düştüğü traktörün altında kalıp öldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Karaman, fenalaşarak kullandığı traktörden düştü ve aracın altında kaldı. İlerlemeye devam eden traktör, park halindeki araçlara çarparak durdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman, 16 VP 713 plakalı traktörü ile evine doğru seyir halindeyken bir anda fenalaştı ve dengesini kaybederek araçtan düştü. İlerlemeye devam eden traktör, Karaman'ın üzerinden geçip, park halinde bulunan 16 RCM 59 plakalı bir minibüs ve 41 AFY 786 plakalı bir otomobile çarparak durdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağır yaralanan Karaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Karaman'ın yakınları hastanede gözyaşı dökerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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