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Bursa'da Trafikte İnatlaşma: Tehlikeli Takip Anları

Bursa'da Trafikte İnatlaşma: Tehlikeli Takip Anları
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki otomobil sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden kilometrelerce süren tehlikeli takibi, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını riske attı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'da iki otomobil sürücüsünün trafikteki inatlaşması, tehlikeli anlara sahne oldu. Birbirlerine yol vermek istemeyen iki sürücü, kilometrelerce süren tehlikeli bir takiple hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske attı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Birbirleriyle yol verme meselesi nedeniyle zıtlaşan iki otomobil sürücüsü, trafikte birbirlerine yol vermemek için kilometrelerce süren tehlikeli bir takiple hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske attı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın zaman zaman birbirlerinin önüne kırdığı ve trafiğin akışını tehlikeye soktuğu anlar yer aldı. Olayın yaşandığı güzergahta diğer sürücülerin tepki verdiği görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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