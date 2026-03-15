Haberler

Trafikte coplu kavganın failleri yakalandı: 180 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü ile yaşadığı yol verme tartışması sonrası copla saldırdı. Her iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracından çıkardığı copla saldırdı. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından her iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, aracından aldığı copla motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışan sürücülerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Millet Mahallesi'nde kavga eden iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca her iki araç 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan olayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar

Süper Lig'e koşuyorlar! 3 atıp lider oldular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi 'Yeraltı' oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış

Ayşegül'ün evine son giren kişi ünlü oyuncu çıktı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı