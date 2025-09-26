Haberler

Bursa'da Trafik Tartışması Yumruk Yumruğa İki Sürücü Arasında Kavga Çıkardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, sürücüler arasında kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavgaya çevredeki vatandaşlar ve alışveriş merkezinde görevli güvenlik görevlileri müdahale etti.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirine yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ve o sırada bölgede bulunan bir AVM'nin güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
