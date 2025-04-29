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Bursa'da Trafik Magandası Kameralara Yansıdı

Bursa'da Trafik Magandası Kameralara Yansıdı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, makas atarak gittiği sırada ticari bir araca çarptı. Olay anı kamerada kaydedildi. Kazanın ardından sürücü durmadan kaçarken, ticari aracın sürücüsü duruma tepki gösterdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan bir otomobil sürücüsü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde makas atarken orta şeritte ilerleyen bir ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından durmadan yoluna devam eden sürücünün o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BDB plakalı aracın sürücüsü ana yolda aşırı hızla makas atarak ilerlerken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti.

O anlar kameraya yansırken, ticari aracın sürücüsü, "Yanımda 4 yaşında kardeşim vardı. O anı hala atlatamadı. Böyle trafik magandalarına gereken ceza verilmeli" diye konuştu.

O görüntüler üzerine polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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