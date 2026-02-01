Haberler

Bursa'daki kazada 20 gün sonra acı haber: 1 ölü

Bursa'daki kazada 20 gün sonra acı haber: 1 ölü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına ve ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan Mert Can Çevikel, kazadan 20 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki trafik levhasına ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 11 Ocak günü sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan Mert Can Çevikel, kazanın ardından geçen 20 günün sonunda doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
