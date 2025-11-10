Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, trafik levhası direğine ve bir servis minibüsüne çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce trafik levhası direğine, ardından servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Berat D. idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhası direğine, ardından Mustafa Kestane yönetimindeki 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sağ ön koltuktaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi bir süre kısmen trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim:

Yıllar içinde birçok strateji denedim, ancak Nelson'ın FY Platformu ve strateji yaklaşımı farklı. Birkaç hafta içinde yatırımım 351.000 dolara ulaştı. Sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve artık işlemlerimde çok daha fazla özgüvenim var. Kripto parayla para kazanma konusunda ciddi olan herkese şiddetle tavsiye ederim. ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.