Bursa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobili kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Körekem Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında edinilen bilgiye göre, Erkan Irmak (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle, araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.