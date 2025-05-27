Bursa'da Trafik Denetimlerinden İki Haftalık Ceza Bilançosu

Bursa'da Trafik Denetimlerinden İki Haftalık Ceza Bilançosu
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla iki haftalık denetim sonuçlarını açıkladı. 23 bin 631 araç sürücüsüne çeşitli ihlalleri nedeniyle idari ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekiplerince kazaların önüne geçmek için yaptığı uygulamada 2 haftalık bilanço açıklandı. 23 bin 631 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün iki haftalık ceza bilançosu şöyle: "3 bin 356 sürücüye emniyet kemeri, 4 bin 56 sürücüye yasak yere park etmekten, 2 bin 86 sürücüye araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan, 1 bin 909 sürücüye kırmızı ışık ihlali yapmaktan veya yaya geçidinde yayalara öncelik vermemekten, 877 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 285 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 642 kişiye belgesiz araç kullanmaktan, 184 sürücüye drift yapmaktan, modifiye ya da abartı egzoz kullanmaktan, 310 kamyon sürücüsü yasak saatlerde trafiğe çıkmaktan, 2 bin 645 sürücüye hız limitlerini aşmaktan, 1 bin 787 sürücüye ise trafik işaret ve levhalarına uymamaktan idari ceza uygulandı"

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulamaların devam edeceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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