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Bursa'da Trafik Denetimlerinde 8 Bin 124 Sürücüye Ceza

Bursa'da Trafik Denetimlerinde 8 Bin 124 Sürücüye Ceza
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 124 sürücüye idari ceza uygulandığını açıkladı. Toplamda 9,371 araç ve sürücüye ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekiplerince kazaların önüne geçmek için yaptığı uygulamada 1 haftalık bilanço açıklandı. 8 bin 124 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; 7341 araç ve araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 2030 olmak üzere, toplamda 9371 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezalarının uygulandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada paylaştığı bilançoda, bin 32 sürücüye 'hız sınırını' aşmaktan 164 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bin 241 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 314 sürücüye kask takmamaktan, 424 sürücüye ışık ihlalinden, 165 kamyona yasak saat uygulamasından, 119 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 388 sürücüye ehliyetsiz araç sürmekten 554 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, bin 362 araç sürücüsüne yasak parktan, 582 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymamaktan idari ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulamaların devam edeceğini ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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