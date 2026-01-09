Haberler

Trafik cezası yüzünden 20 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Trafik cezası yüzünden 20 yaşındaki arkadaşını bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da trafik cezası parası yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 20 yaşındaki bir genç yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA (İHA) – Bursa'da trafik cezası parası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 20 yaşındaki bir genç bıçaklanarak yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4. Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican A. (20) ile daha önceden tanıdığı Eren B. (21) arasında trafik cezası parasından kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle buluşma gerçekleşti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle Alican A.'ı sol dizinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Eren B. kısa sürede yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Nurullah Ö. (20) ve Mert K. (19) yakalanırken, şüphelilerin yanında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar, silahın arbede sırasında düşmesi üzerine kullanılmaması amacıyla aldıklarını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar