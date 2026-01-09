Trafik cezası yüzünden 20 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

BURSA (İHA) – Bursa'da trafik cezası parası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 20 yaşındaki bir genç bıçaklanarak yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4. Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican A. (20) ile daha önceden tanıdığı Eren B. (21) arasında trafik cezası parasından kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle buluşma gerçekleşti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle Alican A.'ı sol dizinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Eren B. kısa sürede yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Nurullah Ö. (20) ve Mert K. (19) yakalanırken, şüphelilerin yanında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar, silahın arbede sırasında düşmesi üzerine kullanılmaması amacıyla aldıklarını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA