Bursa'da Trafik Canavarı: Sürücü Makas Atarak İlerledi

Bursa'da canını hiçe sayan bir sürücü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. O anlar araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Korupark Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, trafiğin yoğun olduğu bölgede makas atarak ilerlemeye başladı. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan trafik canavarı saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi. - BURSA