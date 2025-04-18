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Bursa'da Trafik Canavarı: Sürücü Makas Atarak İlerledi

Bursa'da Trafik Canavarı: Sürücü Makas Atarak İlerledi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yoğun trafikte makas atan bir sürücü, o anları araç içi kamerasıyla kaydetti. Sürücünün ve aracın plakası henüz öğrenilemedi.

Bursa'da canını hiçe sayan bir sürücü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. O anlar araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Korupark Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, trafiğin yoğun olduğu bölgede makas atarak ilerlemeye başladı. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan trafik canavarı saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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