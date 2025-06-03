Bursa'da TOFAŞ Sürücüsünden Yürekleri Ağıza Getiren Makas

Bursa'da TOFAŞ Sürücüsünden Yürekleri Ağıza Getiren Makas
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Bursa'nın İzmir Yolu Caddesi'nde makas atan TOFAŞ marka otomobil, kazayı teğet geçerken diğer sürücüler tepki gösterdi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da anayolda hızla ilerleyen TOFAŞ marka otomobil attığı makasla yürekleri ağza getirdi. Kazanın teğet geçtiği o anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen TOFAŞ marka bir otomobilin sürücü iki aracın arasından geçmek isteyince gaza yüklendi. Makas atarak giden otomobil kazayı teğet geçince, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Ölümüne makas atan sürücü ise araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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