Bursa'daki tır kazasında acı haber: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da seyir halindeki tırın yol kenarındaki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 43 yaşındaki hafif ticari aracın sürücüsü Çetin Serbest hayatını kaybetti. Diğer yaralılar hastanelere sevk edildi.

Kaza, 11.30 sıralarında Yoluçatı Mahallesi, çevre yolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 42 RU 205 plakalı şeker pancarı yüklü tır, kontrolden çıkıp önce yol kenarında duran, Çetin Serbest idaresindeki 16 KG 775 plakalı hafif ticari araca, ardından 16 AJH 088 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Çetin Serbest ağır yaralanırken, kamyonetteki Ö.B. (25) ve H.B. (26) ile tır sürücüsü Hasan Y. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversite Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Serbest, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
