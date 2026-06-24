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Bursa'da "Yeğenin zor durumda" yalanıyla altın vurgunu: Yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da 'Yeğenin zor durumda' yalanıyla altın vurgunu: Yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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Bursa'da kendisini yeğeni olarak tanıtan dolandırıcılar, 73 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Polisin Bursa ve İstanbul'da yürüttüğü çalışma sonucu 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da telefon dolandırıcılarının hedefi olan 73 yaşındaki kadın, kendisini yeğeni olarak tanıtan şahsın oyununa geldi. Zor durumda olduğunu söyleyerek para ve altın isteyen dolandırıcılar, yaşlı kadının ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin Bursa ve İstanbul'da yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadın, telefondaki kişinin kendisini yeğeni olarak tanıtması üzerine konuşmaya başladı. Şüpheli şahıs, acil paraya ihtiyacı olduğunu ve eve göndereceği arkadaşına altınları teslim etmesini istedi. Bir süre sonra yaşlı kadının adresine gelen şahsa, bir adet Adana burgusu bilezik ile bir adet beşibirlik zinciri teslim edildi. Daha sonra gerçek yeğeniyle görüşen kadın, dolandırıldığını anlayınca 28 Mayıs'ta Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Bursa ve İstanbul'da güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay günü yaşlı kadının evine giderek altınları teslim alan M.S.P. (42) ile birlikte hareket ettiği belirlenen M.P. (36), İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli Bursa'ya getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, özellikle yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini akraba, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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