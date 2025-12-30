Haberler

Bursa'da tekel fabrikasına silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi ve bir çalışan yaralandı. Jandarma, saldırganı yakalamak için çalışmalarına başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren tekel bayine bir şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayinde meydana geldi. E.A.(35) isimli şüpheli araçla önüne geldiği hasmının sahibi olduğu tekel bayine tüfekle defalarca ateş etti. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G.(66) omzuna isabet eden saçmalarla, işletme çalışanı Nilgün A. (50) ise kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

