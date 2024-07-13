Bursa'da tehlikeli taşımacılık başka bir sürücü tarafından kaydedildi

Bursa'da tehlikeli taşımacılık başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde kamyonet araca yükledikleri paletler ile tehlikeli şekilde seyretti. Yolda seyreden bazı sürücüler tehlikeli şekilde seyreden kamyonet sürücüsünün uyardı. Bir süre daha bu şekilde giden sürücü, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA