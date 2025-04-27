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Bursa'da Tehlikeli Anlar: Hafif Ticari Araç Seyir Halindeki Araçlara Makas Attı

Bursa'da Tehlikeli Anlar: Hafif Ticari Araç Seyir Halindeki Araçlara Makas Attı
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Bursa'nın İhsaniye Mahallesi'nde seyir halindeki araçlara makas atan hafif ticari aracın anları, araç içi kamerasına yansıdı. Olay, sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir araçla meydana geldi.

Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan hafif ticari otomobil, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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