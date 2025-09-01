Bursa'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Genç Darp Edildi

Bursa'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Genç Darp Edildi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tartışma sonrasında çıkan kavga, bir gencin kalabalık bir grup tarafından sokak ortasında darp edilmesiyle sonuçlandı. Genç, esnafa sığınarak kurtulmaya çalıştı.

Bursa'da henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir genç, kalabalık bir grup tarafından sokak ortasında darp edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim mahallesinde yaşananlar bir vatandaş tarafından balkondan cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma sonrasında çıkan kavga da bir genç kalabalık bir grup tarafından sokakta darp edildi. Yumrukların arasından sıyrılan genç esnafa sığındı. Kalabalık grup tekme ve yumruklar savuşturduktan sonra arabaya binip kaçtıkları görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
