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İnegöl'de Tarlayı Ateşe Veren 16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

İnegöl'de Tarlayı Ateşe Veren 16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlalık alanı ateşe veren 16 yaşındaki şüpheli, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlalık alanı ateşe veren 16 yaşındaki şüpheli, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, İnegöl'ün Hamzabey Mahallesi Baraj mevkiindeki tarlalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlalık alanı ateşe veren şüpheli, olay yerinden ayrıldı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İnegöl itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, tarlayı ateşe verdiği iddia edilen 16 yaşındaki K.Y.'yi yakaladı.

K.Y. hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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