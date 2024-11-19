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Bursa'da Tarihi Surlardan Düşen Genç Ağır Yaralandı

Bursa'da Tarihi Surlardan Düşen Genç Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Tarihi Tophane Surları'ndan düşen 18 yaşındaki Arif Can C. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, genci hastaneye kaldırdı.

Bursa'da Tarihi Tophane Surlarından Bursa manzarasını izlerken dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Genç, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Tarihi Tophane Surları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Arif Can C. surlardan Bursa manzarasını seyretmeye başladı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden genç, surlardan aşağı düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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