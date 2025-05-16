Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumlukalan Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 adet obje ele geçirildi.

Araçta bulunan N.L. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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