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Bursa'da faciadan dönüldü...Asırlık çınar yola devrildi

Bursa'da faciadan dönüldü...Asırlık çınar yola devrildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarihi bir çınar ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Olayda bir otomobilde maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yalova Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarihi çınar ağacının kökünden koparak yola devrilmesi sonucu Yalova Caddesi trafiğe kapandı. Bir otomobilde maddi hasar meydana gelen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Yalova Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek aniden yola devrildi. Günün yoğun saatlerinde meydana gelen olayda, devrilen asırlık çınar ağacı Yalova Caddesi'ni tamamen trafiğe kapattı. Ağacın gövdesi ve dev dalları, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olay anında caddeden yoğun bir yaya veya araç geçişinin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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