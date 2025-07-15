Bursa'da Tarihi Çay Bahçesi Yangında Küle Döndü

Bursa'da tarihi Çekirge Semti'nde 1. Murat Hüdavendigar Camisi'nin bahçesindeki çay bahçesi dün geceki yangında küle döndü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sabah küle dönmüş malzemeler çalışanlar tarafından toplandı.

Yangın, I. Murad Hüdavendigar Camii'nin bahçesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay bahçesi çalışanları mesai bitiminde işyerini kapatıp gittikten sonra bir anda alevler yükselmeye başladı. Gece bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Ahşap yapıdaki alevler söndürülürken, Bursalıların simge mekanlarından tarihi çay bahçesi kullanılamaz hale geldi. Hatıraların da yok olup gittiği çay bahçesine gelen çalışanlar, yanan kitapları ve malzemeleri çuval çuval temizledi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA