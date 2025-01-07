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Bursa'da Tarihi Camiden Ses Sistemi Hırsızlığı

Bursa'da Tarihi Camiden Ses Sistemi Hırsızlığı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 1451 yılında inşa edilen Zafranlık Camii'nde bir kişi, caminin ses sistemini çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İstanbul'un fethinden önce yapılan tarihi camiye giren bir şahıs, ses sistemini çalıp kayıplara karıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi 2'nci Bekirdede Sokak üzerindeki tarihi camide meydana geldi. 1451 yılında yapılan Zafranlık Camii'ne giren bir şüpheli, öğle saatinde ses sistemlerinin bulunduğu raftaki amfiyi alıp kayıplara karıştı. Ses sistemlerinde sıkıntı olduğunu fark eden cami imamı rafı kontrol ettiğinde ses sisteminin olmadığını fark edince 112 ekiplerine bilgi verdi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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