Bursa'da Tarihi Camiden Ses Sistemi Hırsızlığı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İstanbul'un fethinden önce yapılan tarihi camiye giren bir şahıs, ses sistemini çalıp kayıplara karıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi 2'nci Bekirdede Sokak üzerindeki tarihi camide meydana geldi. 1451 yılında yapılan Zafranlık Camii'ne giren bir şüpheli, öğle saatinde ses sistemlerinin bulunduğu raftaki amfiyi alıp kayıplara karıştı. Ses sistemlerinde sıkıntı olduğunu fark eden cami imamı rafı kontrol ettiğinde ses sisteminin olmadığını fark edince 112 ekiplerine bilgi verdi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA