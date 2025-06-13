Bursa'da Talaş Emici Makinesine Sıkışan İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, talaş emici makinesine sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Talaş emici makinesine sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş emici makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 23. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud İ. temizlemek için talaş emici makinesinin içine girdi. O sırada çalışan makine, işçiyi içine çekti. Bacakları makineye sıkışan işçinin imdadına yetişen arkadaşları makineyi kapattı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları sıkışan işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalil İlhan:

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Haber YorumlarıHalil İlhan:

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