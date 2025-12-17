Haberler

Bursalı taksici yaşlı çiftin araçta unuttuğu 5500 Euro'yu teslim etti

Güncelleme:
Bursa'da 9 yıllık taksi sürücüsü Semih Korkmaz, yaşlı bir çiftin aracında unuttuğu 5500 Euro'yu teslim etmenin mutluluğunu yaşadı. Daha önce de benzer bir olaya şahit olan Korkmaz, 'Tekrar olsa yine aynı şekilde yaparım' dedi.

Bursa'da 9 yıldır taksicilik yapan 1 çocuk babası Semih Korkmaz yaşlı çiftin aracında unuttuğu 5500 Euro'yu teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. "Tekrar olsa bir kuruşuna bile dokunmadan teslim ederim" diyen taksi sürücüsü 9 yıl önce de aracında puset içerisinde bir kadının bebek unuttuğunu; bebeği de uzun uğraşlar neticesi annesine ulaşıp uyanmadan teslim ettiğini anlattı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi taksi durağında 16 T 1345 plakalı taksinin hem sürücüsü hem de sahibi olan 39 yaşındaki Semih Korkmaz geçtiğimiz Cuma günü akşamı Nilüfer ilçesindeki bir hastaneden aldığı özürlü ve 60 yaş üzeri Sinan ve Meral Şeker çiftini Yıldırım ilçesindeki Yeşil Türbesi önünde bıraktı. Yaşlı çiftin taksiden inmesi için yardım da eden Korkmaz yola devam etti. Bir süre sonra bir müzik sesi duyan Korkmaz aracın radyosunun kapalı olması üzerine aracı durdurup müziğin nereden geldiğini bulmak isterken aracın arka koltuğu ile kapı arasına düşen el çantasını farketti. Çantayı açmadan şoförler odasını arayıp bilgi veren Korkmaz bir süre sonra çalan telefona cevap verip Şeker çiftinin bakıcıları olduğu bayanın söylediği istikamete gitti. Çantayı teslim ettiğinde içinde 5500 Euro para olduğunu öğrenen Semih Korkmaz, çalışmaya devam etti. Bir süre sonra Şöförler Odası tarafından ulaşılan genç adam yaşlı çiftin kendisine teşekkür etmek için ödüllendirmek istediğini öğrense de yaşlı çiftin vermek istediği parayı kabul etmedi.

İHA Muhabirine konuşan Semih Korkmaz, "Tekrar olsa yine çantaya el sürmeden sahibine teslim ederim" dedi. 9 yıldır taksi sürücüsü olduğunu anlatan Korkmaz 9 yıl önce de mesleğe yeni başladığı dönemde yine bir hastane önünden aldığı bir bayanın aracında puset içindeki 1 yaşlarındaki erkek bebeğini unutup gittiğini söyledi. Korkmaz, bayanın yolculuk boyunca telefonla konuştuğunu ücreti ödeyip araçtan indiğini, kadının inip diğer yolcunun araca binmesiyle birlikte puset içinde bebek olduğunu öğrendiğini belirterek, "Uzun uğraşlar neticesi kadın bana ulaştı. O zaman sosyal medya da yoktu. Şehir kameralarından plakayı bulup yine şoförler odası aracılığı ile bana ulaştılar. Çok şükür bebek uykudan uyanmadan annesine ulaştırmıştım. 9 sene sonra da bu olay başıma geldi. Şimdi diyorum ki iyi ki benim başıma gelmiş. Başkasının başına gelse bilemem. Çünkü 5 parmağın 5'i bir değil. Biz Allah korkusu olan insanlarız. Yine olsa yine aynısını yaparım, kendimle gurur duyuyorum" dedi. - BURSA




