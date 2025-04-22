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Bursa'da Taksi Şoföründen Yaya Geçidinde Skandal Davranış

Bursa'da Taksi Şoföründen Yaya Geçidinde Skandal Davranış
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Bursa'da bir taksi şoförü, yolunu kısaltmak için yaya geçidini işgal etti. Olay, aracın iç kamerasına yansıdı ve sürücünün yaya geçidinde ilerleyen vatandaşları hiçe sayarak ışık ihlali yaptığı görüntülendi.

Bursa'da bir taksi şoförü, yolu uzatmamak için yaya geçidini işgal etti. Taksi şoförünün kullandığı ilginç yöntem, araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 T 0832 plakalı taksi, yolu uzatmamak için yaya geçidini kullandı. Yaya geçidinde ilerleyen vatandaşları hiçe sayan şoför, ışık ihlali de yaparak yoluna devam etti. İlginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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