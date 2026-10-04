Bursa'da sürücünün kontrolünü kaybettiği araç bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak savruldu. Kazada sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kullanılamaz hale gelen araç ve yola saçılan cam parçaları nedeniyle bulvarda trafik yoğunluğu oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı